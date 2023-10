Përfundon takimi në Beograd: Vuçiq thotë se pati takim të vështirë, do të gjejmë një rrugëdalje nga kriza Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, është deklaruar pas takimit me pesë diplomatët që sot erdhën në Prishtinë e më pas shkuan në Beograd. Vuçiq e cilësoi këtë takim si “të vështirë”, derisa tha se në Bruksel e presin “takime të rëndësishme”. “Takim i vështirë me pesëshen. Besoj se në periudhën e ardhshme do të gjejmë…