Përfundon takimi i parë Kosovë – Serbi, O’Brien: Palët po shënojnë progres, vazhdojmë pasdite

Pas përfundimit të takimit ka folur shefi i Sigurisë Kombëtare i SHBA-ve, Robert O’Brien, shkruan lajmi.net.

O’Brien ka thënë se palët kanë shënuar progres dhe gjithashtu ka treguar se edhe një takim do të mbahet në pasditën e sotme.

“Liderët e Serbisë dhe Kosovës janë duke bërë progres aktualisht. Bisedimet tona këtë mëngjes të fokusuara në mbështetjen e lidhjeve ekonomike dhe normalizimin ekonomik. Po shikojmë përpara për bisedimet e reja këtë pasdite”, tha Robert O’Brien.

“The leaders of #Serbia and #Kosovo are already making progress. Our conversations this morning centered on bolstering economic ties and #EconomicNormalization. Looking forward to further discussion this afternoon.” – NSA Robert O’Brien pic.twitter.com/IiinYFzK2n

