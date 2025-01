Përfundon takimi i Kurtit me zyrtarin e lartë amerikan Zëvendëssekretari amerikan i Shtetit për Menaxhim dhe Resurse, Richard R. Verma, ka përfunduar takimin me kryeministrin Albin Kurti në Kryeministri. Ai ka qenë i shoqëruar edhe me të dërguarin e SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Alexander Kasanof. Para Kurtit, Verma u takua edhe me presidenten Osmani, e cila pas takimit tha se i është…