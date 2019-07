Përfundon takimi i krerëve të LDK-së, çfarë u diskutua për më shumë se dy orë?

Para mediave, nënkryetari i kësaj partie Lutfi Haziri ka deklaruar se janë dakorduar për dy çështje, për rënien e Qeverisë e për procesin e brendshëm zgjedhor.

“Kryetari i LDK-së, ka konsultuar udhëheqjen e ngushtë për dy çështje: Rënien e Qeverisë nga java e ardhshme do të fillojmë diskutimet me kryesinë e Kuvendit, që të shkohet drejt shpërbërjes”, tha ai, duke shtuar se çështja e dytë është sa i përket procesit të brendshëm zgjedhor që do të finalizohet të shtunën me tre gusht kur edhe do të zgjidhët kreu i LDK-së.

Haziri ka shtuar se emrat që do të kandidojnë për kryetar të partisë do të bëhen publikë të shtunën, sipas rregullores së LDK-së, teksa ka theksuar se deri më tani nuk kanë marrë ftesë nga presidenti për t’u dakorduar për punën e zgjedhjeve.

Ndërkohë, zyrtari për media i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Besian Mustafa ka konfirmuar se takimi ka përfunduar duke mos dhënë komente për përmbajtjen e takimit. /Lajmi.net/