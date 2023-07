Përfundon takimi i Abdixhikut me shoqërinë civile, kërkohen zgjedhje të reja në veri

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, pas takimet që ka pasur me shoqërinë civile dhe OJQ-të, në të cilën është diskutuar për gjendjen politike në vend, me theks të veçantë relacionet e Kosovës me aleatë, tha se nga takimet e deritashme janë përkrahur idetë që ka shpalosur kjo parti.

Ai ka kërkuar zgjedhje të reja në katër komunat në veri dhe formimin e një ekipi për hartimin e draftstatutit të Asociacionit të komunave me shumicë serbe.

Abdixhiku tha se në këtë takim kanë prezantuar edhe idenë që Kosova do të ndërtojë një ekip profesionistësh, ekspertesh të rendit kushtetues, drejtës juridike, arsimit, kulturës e zhvillimeve ekonomike.

‘’Për LDK gjendja e tanishme kërkon shtensionim, kërkon zgjedhje të reja sa më parë të jetë e mundshme në veri të vendit, me qëllim të kthimit të legjimitetit tek institucionet lokale në katër komunat veriore, legjitimet i dëmtuar për shkak pjesëmarrjes së ulët të serbëve loakl atje dhe zgjedhejt e reja duhet të organizohen nëpëmrjet marrëveshjes politike mes VV-së, PDK-së dhe katër kryetareve aktual atje për dorëheqjen e tyre dhe shkaktim të zgjedhjeve brenda periudhës 45 vjeçare. Poashtu prezantuam sot idenë që Kosova do të ndërtojë një ekip profesionistësh, ekspertesh të rendit kushtetues, drejtës juridike, arsimit, kulturës e zhvillimeve ekonomike për të ndërtuar draft statusin e ardhshëm të Asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, një draft statut i ndërtuar prej njerëzve më të mirë qe ka vendi me autorsi të institucioneve të Kosovës e në plotëni me kushtetutën e Kosovës, karakterin unitar të Kosovës dhe rendin sovranë të institucioneve të Kosovës. Po ashtu kemi prezantuar edhe planin tonë për kërkesa të drejtpërdrejta mbi obligimet që Serbia duhet ti ketë ndaj Kosovës në marrëveshjet e arritura deri më tani. Këto janë pikat që po i diskutojmë me akterët e ndryshëm ka një pajtueshmëri të plotë me pothuajse të gjithë për gjendje alarmante që ka Kosova”, është shprehur Abdixhiku.

Ai ka përsëritur se LDK-ja nuk sheh rrugë bashkëpunimi për të ardhmen me Qeverinë Kurti.

“Unë nuk shohë rrugë përpara me këtë Qeveri prandaj rruga jonë nuk ka të bëjë me bashkëpunim me këto institucione që i kanë sjell vendit edhe tension edhe përplasje dhe nuk janë të afat të dalin prej kësaj rruge, unë po flasë për një rrugë të tret i cili kryeministri i Kosovës nuk ka vend”, tha ai.

Ky është organizimi i dytë nga LDK-ja. Theksojmë se javën e kaluar LDK-ja është takuar me gazetarë dhe analistë.