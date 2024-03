Përfundon takimi, Escobar: Kurti më premtoi se do të marrë parasysh propozimet tona I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA), për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, është deklaruar për media pas takimit me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Escobar tregoi shkurtimisht se çfarë kanë diskutuar me kryeministrin Kurti, për rreth dy orë. “Ne patëm një takim shumë të mirë e diskutim të hapur me kryeministrin sot. SHBA…