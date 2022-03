​Përfundon seanca për pabarazinë gjinore të grave në shoqëri

Rezoluta e propozuar nga Tinka Kurti lidhur me kërkesën që Muzeu i Kosovës të krijojë hapësirë përmes së cilës do të paraqitej kontributi dhe sakrifica e grave gjate luftës, do të hidhet në votim në një seancë tjetër për shkak se rezoluta do të harmonizohet me kërkesat e grupeve tjera parlamentare.

Kurti ka thënë sot se në këtë mënyrë do të edukoheshin gjeneratat e reja me një frymë barazie.