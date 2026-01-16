Përfundon seanca në rastin Banjska, seancat e ardhshme në muajin shkurt
Ka përfunduar seanca gjyqësorë në rastin e tre të akuzuarve për sulmin në Banjskë.
Ka përfunduar seanca gjyqësorë në rastin e tre të akuzuarve për sulmin në Banjskë.
Me të përfunduar kjo seancë, është marrë vendim që seanca e radhës të zhvillohet në tri data të tjera.
Datat në të cilat do të zhvillohen këto seanca janë: 18,19 dhe 20 shkurt nga ora 09:30.
Të akuzuarit për sulmin në Banjskë të Zveçanit, Blagoje Spasojeviq, Vladimir Toliq dhe Dushan Maksimoviq, janë deklaruar sot për sulmin e 24 shtatorit të vitit 2023.
Që të tre u deklaruan se nuk e pranojnë fajësinë për këto akuza.
Spasojeviq, Toliq e Maksimoviq, përballen me akuza të rënda për përfshirje në ngjarjet e 24 shtatorit 2023 në fshatin Banjskë të komunës së Zveçanit, ku një sulm i armatosur ndaj Policisë së Kosovës çoi në vdekjen e rreshterit Afrim Bunjaku dhe plagosjen e disa pjesëtarëve të tjerë të policisë./Lajmi.net/