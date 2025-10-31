Përfundon seanca në Kushtetuese për Veliajn, vendimi pritet të merret javën e ardhshme
Prej rreth shtatë orësh, Gjykata Kushtetuese shqyrtoi ankimimin e Erion Veliajt për shkarkimin nga detyra dhe për dekretin e Presidentit për zgjedhje të parakohshme në Tiranë.
Pas marrjes së konkluzioneve të palëve, gjykata është tërhequr për vendim ndërsa kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Holta Zaçaj tha se data dhe ora për shpalljen e vendimit do të njoftohet në vijim.
Sipas Euronews Albania, që prej arrestimit më 10 shkurt, kjo ishte shfaqja e parë publike e Veliajt, i cili gjatë fjalës së tij theksoi se mandati i tij kushtetues nuk mund të ndërpritet nga askush para përfundimit të afatit, përveç rasteve kur ka shkelje të rënda të Kushtetutës.
Nga Veliaj u kërkua që Kushtetuesja të pranojë kërkesën e tij, duke argumentuar se shkarkimi nga Këshilli Bashkiak dhe nga Këshilli i Ministrave është i padrejtë.
Më pas, përfaqësuesit e Këshillit të Ministrave u kërkua që të pranohet kërkesa për shkarkimin e Veliajt, me arsyetimin se ai është shkarkuar sipas ligjit, për shkak se qeveria i është bindur Këshillit Bashkiak për ta larguar nga detyra, pasi mungoi në punë për tre muaj, mbështetur në Ligjin për Qeverisjen Vendore.
Euronews Albania shkruan se Presidenca e Shqipërisë theksoi se nuk i takon të trajtojë konfliktin mes Qeverisë dhe Veliajt, por vetëm pjesën e dekretit, i cili është nxjerrë në bazë të procedurave administrative, pasi sipas përfaqësuesve të presidentit, dekreti për zgjedhjet në Tiranë është i bazuar në shkarkimin e bërë nga Këshilli i Ministrave.
Sipas asaj që deklaroi Holta Zaçaj, sot nuk do të ketë vendimmarrje dhe vendimi pritet të merret gjatë javës së ardhshme.