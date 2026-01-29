Përfundon seanca ndaj Naim Murselit dhe të tjerëve, e radhës më 11 shkurt
Ka përfunduar seanca gjyqësorë ndaj Naim Murselit, Kushtrim Kokallës dhe Granit Plavës për sot. Kjo seancë është përfunduar pas deklarimit të Murselit në lidhje me raportin që kishte me të dy të lartcekurit. Po ashtu Murseli në këtë seancë foli edhe për marrëdhënien që pati me ish-gruan Liridona Ademaj, e cila u vra në mënyrë…
Lajme
Ka përfunduar seanca gjyqësorë ndaj Naim Murselit, Kushtrim Kokallës dhe Granit Plavës për sot.
Kjo seancë është përfunduar pas deklarimit të Murselit në lidhje me raportin që kishte me të dy të lartcekurit.
Po ashtu Murseli në këtë seancë foli edhe për marrëdhënien që pati me ish-gruan Liridona Ademaj, e cila u vra në mënyrë tejet të rëndë e në sy të fëmijëve.
Seanca e radhës në rastin e Liridona Ademajt do të mbahet më 11 shkurt./Lajmi.net/