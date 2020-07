Përfundon Samiti i Parisit, shtyhet takimi i Brukselit

Në këtë komunikatë ata kanë konfirmuar se Vuçiq dhe Hoti nuk do të udhëtojnë drejt Brukselit për t’u më 12 korrik siç ishte planifikuar.

Më 12 korrik do të mbahet një video-konferencë mes palëve, derisa do të takohen në Bruksel më 16 korrik.

“Pjesëmarrësit kanë diskutuar për hapat e ardhshëm në dialogun Prishtinë-Beograd të mbështetur nga BE’ja. Negociatat mes dy palëve do të fillojnë me një video-konferencë që do të mbahet më 12 korrik dhe me takimin e parë në Bruksel më 16 korrik”, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra për media e kancelares Merkel.

Takimi i Brukselit do të ndërmjetësohet nga Josep Borell dhe Miroslav Lajcak.