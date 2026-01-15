Përfundon rinumërimi në Dragash – Kurtit, Hamzës dhe Abdixhikut i zbriten votat
Lajme
Dragashi është e para prej 10 komunave për të cilën ka përfunduar rinumërimi i 100% të votave.
Pas rinumërimit, kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje, Filiz Mustafa, i kanë dalë 231 vota më pak. Sipas numërimit të parë ai kishte 3 mijë e 36 vota, ndërsa tani ai ka 2 mijë e 805 vota.
Kandidatit tjetër të kësaj partie, Valon Hoti i kanë rezultuar 45 vota më pak, nga 811 vota sa kishte, tani ka 766.
Kurse Glauk Konjufca ka humbur 28 vota, Albin Kurti 20, kurse Albulena Haxhiu ka 12 vota më pak.
Më pak dallime në vota kanë dalë brenda listës së LDK-së, e cila renditet si parti e dytë në Dragash.
Kandidati i kësaj partie, Zeni Krasniqi, ka humbur 16 vota pas rinumërimit. Sipas numërimit fillestar ai kishte 1 mijë e 362 vota, ndërsa tani ka rënë në 1 mijë e 346 vota.
Sa i përket kandidatëve të tjerë, Lumir Abdixhikut i janë zbritur 8 vota, Samedin Xheladinit 6 vota, Esra Myrtezanit 4 vota, kurse Xhavit Ukës 5 vota.
E, dallime më të mëdha janë vërejtur te disa kandidatë të PDK-së.
Pas rinumërimit, Linda Nebiu ka humbur 74 vota, Abelard Tahirit i janë zbritur 59 vota, Hamdi Muhametit 23 vota, si dhe Bedri Hamzës 7 vota.
Pas rinumërimit është evidentuar një rast i kundërt brenda PDK-së, ai i Bekim Haxhiut. Atij i janë shtuar 6 vota.
Përveç Dragashit, për shkak të identifikimit të një trendi shqetësues të manipulimit të votave brenda partive, KQZ-ja çoi në rinumërim të qind për qind edhe Kaçanikun, Leposaviqin, Prizrenin Skenderajn, Shtimen, Ferizajn, Vushtrrinë, Mamushën dhe Ranillugun.
Kurse në 28 komunat tjera do të rinumërohen 10% e vendvotimeve.
Nga gjithsej 914 vendvotime, deri më tani janë rinumëruar mbi 160 sosh.