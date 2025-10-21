Përfundon rinumërimi i 5 vendvotimeve – vazhdon numërimi i votave me kusht dhe për personat me nevoja të veçanta
KQZ ka njoftuar se sot në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është përmbyllur procesi i rinumërimit të fletëvotimeve në 5 vendvotime, sipas vendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa.
Vendvotimet e rinumëruara i takojnë komunave Mitrovicë e Jugut (1110/01 dhe 1110/06), Kamenicë (1019/01 dhe 1020/01) dhe Podujevë (1807/02).
Rezultatet e këtyre rinumërimeve janë publikuar në platformën zyrtare të rezultateve në rubrikën “Rezultatet QNR – Rinumëruara”, raporton lajmi.net
Ndërkohë, në QNR po vazhdon procesi i numërimit të fletëvotimeve të votimit me kusht, ndërsa më pas planifikohet të nisë edhe numërimi i fletëvotimeve nga votimi i personave me nevoja të veçanta.
Këto rezultate gjithashtu po publikohen në rubrikën “Rezultate QNR – Votimi me kusht”.
Votimi me kusht është zhvilluar në 54 vendvotime speciale në 38 komuna, ndërsa votimi për personat me nevoja të veçanta është realizuar jashtë vendvotimeve, përmes ekipeve mobile, gjatë ditës së zgjedhjeve. Më shumë se 2,119 zarfe me fletëvotime nga votimi me kusht janë në proces të numërimit, ndërsa numri i votuesve të regjistruar me nevoja të veçanta është mbi 3,467.
Fillimisht po numërohen votat me kusht nga komunat: Deçan, Istog, Kaçanik, Fushë Kosovë, Kamenicë, Shtërpcë, Mamushë, Hani i Elezit, Ranillug dhe Mitrovicë e Veriut, në të cilat është përmbyllur skanimi i listave të votuesve./Lajmi.net/