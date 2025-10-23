Përfundon rinumërimi i 16 kutive të votimit

23/10/2025 16:58

omisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se është përmbyllur procesi i rinumërimit të kutive të votimit.

Për rinumërimin e këtyre kutive vendimi u mor nga KQZ në mbledhjen e ditës së djeshme.

“Nga pasdita e ditës së mërkurë dhe deri në orën 15:30 të ditës së enjte, janë rinumëruar 16 kuti të votimit”, thuhet tutje në njoftimin e KQZ-së.

Gara e balotazhit në Kosovë për kryetar të komunave ku në raundin e parë nuk kishte fitues mbahen më 9 nëntor.

