Përfundon rinumërimi i 16 kutive të votimit
omisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se është përmbyllur procesi i rinumërimit të kutive të votimit. Për rinumërimin e këtyre kutive vendimi u mor nga KQZ në mbledhjen e ditës së djeshme. “Nga pasdita e ditës së mërkurë dhe deri në orën 15:30 të ditës së enjte, janë rinumëruar 16 kuti të votimit”, thuhet tutje…
Lajme
omisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se është përmbyllur procesi i rinumërimit të kutive të votimit.
Për rinumërimin e këtyre kutive vendimi u mor nga KQZ në mbledhjen e ditës së djeshme.
“Nga pasdita e ditës së mërkurë dhe deri në orën 15:30 të ditës së enjte, janë rinumëruar 16 kuti të votimit”, thuhet tutje në njoftimin e KQZ-së.
Gara e balotazhit në Kosovë për kryetar të komunave ku në raundin e parë nuk kishte fitues mbahen më 9 nëntor.