Përfundon protesta paqësore në përkrahje të çlirimtarëve në Shkup

13/12/2025 14:11

Një orë pasi u shpall e hapur, përfundoi protesta e thirrur nga organizatat e dala nga lufta e UÇK-së në Shkup.

Fjalimin e fundit e mbajti kryetari i BDI-s, njëherësh një ndër themeluesit e Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare, Ali Ahmeti, i cili kërkoi liri për çlirimtarët që po gjykohen në Hagë.

Vlen të theksohet se protesta nisi dhe përfundoi pa asnjë incident të vetëm të raportuar deri më tani.

