Përfundon protesta paqësore në përkrahje të çlirimtarëve në Shkup
Një orë pasi u shpall e hapur, përfundoi protesta e thirrur nga organizatat e dala nga lufta e UÇK-së në Shkup. Fjalimin e fundit e mbajti kryetari i BDI-s, njëherësh një ndër themeluesit e Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare, Ali Ahmeti, i cili kërkoi liri për çlirimtarët që po gjykohen në Hagë. Vlen të theksohet se protesta…
Lajme
Një orë pasi u shpall e hapur, përfundoi protesta e thirrur nga organizatat e dala nga lufta e UÇK-së në Shkup.
Fjalimin e fundit e mbajti kryetari i BDI-s, njëherësh një ndër themeluesit e Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare, Ali Ahmeti, i cili kërkoi liri për çlirimtarët që po gjykohen në Hagë.
Vlen të theksohet se protesta nisi dhe përfundoi pa asnjë incident të vetëm të raportuar deri më tani.