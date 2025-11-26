Përfundon protesta e punëtorëve të transportueseve publikë dhe privatë

Ka përfunduar dita e tretë e protestës së punëtorëve të Trafikut Urban dhe operatorëve privatë. Kryetari i sindikatës së Trafikut Urban në Prishtinë, Ilmi Gashi, gjatë protestës, ka shprehur dëshirën se në mbledhjen e jashtëzakonshme që do të mbahet nesër në Kuvendin Komunal në Prishtinë, të gjendet një zgjidhje për situatën në të cilën ndodhen.…

Lajme

26/11/2025 13:22

Ka përfunduar dita e tretë e protestës së punëtorëve të Trafikut Urban dhe operatorëve privatë.

Kryetari i sindikatës së Trafikut Urban në Prishtinë, Ilmi Gashi, gjatë protestës, ka shprehur dëshirën se në mbledhjen e jashtëzakonshme që do të mbahet nesër në Kuvendin Komunal në Prishtinë, të gjendet një zgjidhje për situatën në të cilën ndodhen.

Gashi tha se mbledhja e nesërme është legjitime dhe nëse nuk do të arrihet një rezultat, paralajmëroi vazhdimin e grevës.

“Nëse nuk ka zgjidhej nesër, greva vazhdon deri në alokimin e mjeteve që është ndaj operatorëve. Ne po shpresojmë që nesër do të mbarojë, po shpresojmë që në këtë mbledhje do të mbizotërojë arsyeja”, tha ai.

Artikuj të ngjashëm

November 26, 2025

A i japin më shumë fuqi Vuçiqit ndryshimet në ligjin për ushtrinë?

Lajme të fundit

A i japin më shumë fuqi Vuçiqit ndryshimet në ligjin për ushtrinë?

Papa Leo XIV vizitë tre ditore në Ankara, do të ketë takim me Erdoganin

Nura përkujon Halit Gecin: Varrimi i tij shënoi...

Hamza takon udhëheqësit e OVL-UÇK: Çdo rrëfim i...