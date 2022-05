Përfundon pjesa e parë: Southampton – Liverpool 1-1

Ishin vendasit ata që të parët kaluan në epërsi përmes Redmond në minutën e 13’, transmeton lajmi.net.

Pas pësimit të golit, mysafirët e ngritën intensitetin e lojës e për rrjedhojë barazuan me Minaminon (30’).

Southampton 1-1 Liverpool

Takumi Minamino has scored his 3rd Premier League goal this season and this could be one of the most important goals for Liverpool.🔴

Live Odds: https://t.co/LHgJLiv60L#SOULIV #LFC #PLpic.twitter.com/wFYd77bL1f

— Noxwin (@noxwin12) May 17, 2022