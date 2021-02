Përfundon pjesa e parë e përballjes Liverpool – City, ja rezultati

Dy skuadrat janë duke zhvilluar ndeshje ofensivë, me posedimin e topit kryesisht në mesfushë, shkruan lajmi.net.

“Qytetarët” kishin mundësinë e artë përmes 11-metërshit, mirëpo Ilkay Gundogan u tregua i pasaktë.

Kurse, vendasit gjatë kësaj pjesë, janë duke dominuar në posedim.

Ylli shqiptar Xherdan Shaqiri ishte në stol dhe mbetet të shihet nëse do inkuadrohet gjatë 45-minutëshit të dytë./Lajmi.net/

Raheem Sterling wins a penalty for Manchester City but Ilkay Gundogan misses from the spot!

Liverpool 0-0 Manchester City #LIVMCIpic.twitter.com/CFDAwFsTT9

— Premier League Videos (@EPL_videos) February 7, 2021