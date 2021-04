Përfundon pjesa e parë e ndeshjeve çerekfinale të EL, këto janë rezultatet

Çuditërisht, kjo pjesë e parë ishte pa gola dhe është gjë e pazakonshme për garën e Europa League, shkruan lajmi.net.

Manchester United është duke zhvilluar ndeshjen si mysafir në Granada, ku tani janë duke avancuar me golin e anglezit.

Rashford shënoi në min (31′), për të zhbllokuar rezultatin.

Në ndeshjen tjetër, Klassen ka zhllokuar ndeshjen me golin e tij në min (39′) ndaj Romës në Amsterdam.

Ndeshja midis, Arsenalit- Slavia Pragës ka përfunduar pa gola.

Në ndeshjen e fundit, Villareal ka shkuar në pushim duke avancuar ndaj Dinamo Zagrebit të Lirim Kastratit. Ishte Gerard Moreno i cili shënoi gol në min (42′) nga penaltia.

Rezultatet e pjesës së parë/Lajmi.net/

GOAL Ajax 1-0 Roma. Klaassen scores a well worked goal after a one-two with Tadic. #AjaxRoma #UEL #uel pic.twitter.com/ra91klx6eQ

— kev (@Kevinmarth) April 8, 2021