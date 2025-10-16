Përfundon numërimi në QKN, Smajl Latifi mëson zyrtarisht se kë do ta ketë kundërshtar në balotazh

Lajme

16/10/2025 20:45

Ka përfunduar numërimi i votave në Qendrën Komunale të Numërimit (QKN) për komunën e Rahovecit, dhe tashmë është zyrtarizuar se kjo komunë do të shkojë në balotazh.

Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Smajl Latifi, ka dalë i pari në garën për kryetar me 37.58% të votave, që përkthehet në 7,673 vota, por nuk ka arritur të sigurojë shumicën absolute për të fituar pa balotazh, transmeton lajmi.net.

Në raundin e dytë, ai do të përballet me kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje, Ali Dula, i cili ka siguruar 4,868 vota apo 23.84% të përkrahjes qytetare, duke lënë pas kandidatin e LDK-së, Burim Krasniqi, me 4,673 vota (22.89%), dhe kandidatin e PDK-së, Edon Cana, me 3,202 vota (15.68%).

Smajl Latifi do të kërkojë një mandat tjetër në krye të komunës, pas një gare të ngushtë në mes të katër kandidatëve.

Rezultatet përfundimtare nga QKN për Rahovec:

  • Smajl Latifi (AAK) – 7,673 vota (37.58%)

  • Ali Dula (LVV) – 4,868 vota (23.84%)

  • Burim Krasniqi (LDK) – 4,673 vota (22.89%)

  • Edon Cana (PDK) – 3,202 vota (15.68%)./lajmi.net/

