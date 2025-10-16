Përfundon numërimi në Lipjan – këta janë 10 më të votuarit për Asamble nga LDK, PDK dhe Vetëvendosje
Pas përfundimit të numërimit të votave në Qendrën Komunale të Numërimit (QKN), janë bërë publike rezultatet përfundimtare për kandidatët për Asamblenë Komunale në Komunën e Lipjanit.
Në zgjedhjet e 12 tetorit, Imri Ahmeti i LDK-së ka fituar garën për kryetar komune pa balotazh, duke siguruar një mandat tjetër qeverisës, transmeton lajmi.net.
Krahas kësaj fitoreje, LDK ka arritur të rendisë kandidatin e saj kryesor për asamble, po ashtu Imri Ahmetin, me një numër bindës votash.
Më poshtë janë 10 kandidatët më të votuar nga secila prej tri partive kryesore: LDK, PDK dhe Lëvizja Vetëvendosje.
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK):
-
Imri Ahmeti – 13,263 vota
-
Rasim Hasani – 1,181 vota
-
Shkelzim Olluri – 726 vota
-
Daut Azemi – 722 vota
-
Nexhmedin Lekiqi – 690 vota
-
Hyra Bytyçi – 567 vota
-
Murat Gërbeshi – 560 vota
-
Fadil Sopa – 544 vota
-
Fitim Shala – 522 vota
-
Armend Grajçevci – 511 vota
Partia Demokratike e Kosovës (PDK):
-
Shukri Buja – 8,702 vota
-
Besim Jusufi – 482 vota
-
Feriz Hasani – 464 vota
-
Arsim Jashari – 432 vota
-
Argjent Tasholli – 422 vota
-
Liridon Hajrizi – 406 vota
-
Herolind Kozhani – 397 vota
-
Egzona Gashi – 379 vota
-
Agon Bahtiri – 359 vota
-
Agron Zaskoku – 354 vota
Lëvizja Vetëvendosje (LVV):
-
Alban Salihu – 4,304 vota
-
Fatmir Fetahu – 572 vota
-
Valenton Amrllahi – 340 vota
-
Shahadije Dragaçina – 329 vota
-
Shkelqim Kozhani – 263 vota
-
Valton Bytyqi – 242 vota
-
Arjeta Statovci Tasholli – 184 vota
-
Rabit Konjufca – 165 vota
-
Drilon Thaçi – 161 vota
-
Besar Peqani – 160 vota
Numërimi në QKN ka përmbyllur procesin zgjedhor për këtë komunë, duke dhënë një pasqyrë të qartë të përkrahjes që secili kandidat ka marrë për Asamblenë Komunale. Certifikimi i rezultateve pritet të bëhet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në ditët në vijim./lajmi.net/