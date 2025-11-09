Përfundon numërimi në Gjakovë, Ardian Gjini merr 56.03%
Komisioni Qendror Zgjedhor tanimë ka përfunduar numërimin prej 100% të votave në Gjakovë. Nga ky rezultat del se fitues i balotazhit është Ardian Gjini nga radhët e AAK-së. Gjini mori 56.03%, kurse kundërkandidati i tij nga VV, Ardian Gola mori 43.97%./Lajmi.net/ KQZ
