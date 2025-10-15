Përfundon numërimi i votave të kandidatëve për asamble edhe në Deçan, këta janë pesë kandidatët më të votuar nga secila parti
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet e zgjedhjeve për Kuvend Komunal të të gjitha vendvotimeve në Komunën e Deçanit.
Në këtë Komunë, ku Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me kandidat Bashkim Ramosajn, ka fituar balotazh, kryeson edhe me ulëse në Kuvendin Komunal, shkruan lajmi.net.
Këta janë pesë kandidatët më të votuar nga secila parti:
AAK:
- Hajdar Sutaj: 7361 vota
- Sami Cacaj: 911 vota
- Rifat Stojkaj: 861 vota
- Armend Loshaj: 503 vota
- Adriatik Alaj: 503 vota
LDK:
- Hyri Dobrunaj: 3753 vota
- Vatan Istrefaj: 531 vota
- Ndriçim Çekaj: 419 vota
- Ardian Binakaj: 366 vota
- Sylë Balaj: 321 vota
Iniciativa Demokracia:
- Shkumbin Demaliaj: 1615 vota
- Erdogan Dautaj: 194 vota
- Rrezarta Hadergjonaj: 168 vota
- Bedri Kukalaj: 124 vota
- Agim Zejnaj: 113 vota
LVV:
- Faton Selmanaj: 711 vota
- Teuta Neziraj: 121 vota
- Kushtrim Maksutaj: 88 vota
- Orges Tafilaj: 77 vota
- Kushtrim Avdimetaj: 66 vota
PSD:
- Natyra Kuçi: 554 vota
- Agnesa Babanaj: 93 vota
- Albijana Kilaj: 75 vota
- Fisnike Hadergjonaj: 70 vota
- Shkodran Shala: 51 vota
PDK:
- Jetmir Prekalla: 173 vota
- Fatjan Haklaj: 67 vota
- Duresa Kilaj Berisha: 39 vota
- Armonda Thaqi Turkaj: 35 vota
- Albana Ademaj: 10 vota
Guxo:
- Rabije Haklaj: 118 vota
- Leonora Demhasaj Dervishaj: 68 vota
- Mustafë Krasniqi: 19 vota
- Shaqir Shala: 14 vota
Nisma Socialdemokrate:
- Klisara Berisha: 16 vota