Përfundon numërimi i votave të kandidatëve për asamble edhe në Deçan, këta janë pesë kandidatët më të votuar nga secila parti

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet e zgjedhjeve për Kuvend Komunal të të gjitha vendvotimeve në Komunën e Deçanit. Në këtë Komunë, ku Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me kandidat Bashkim Ramosajn, ka fituar balotazh, kryeson edhe me ulëse në Kuvendin Komunal, shkruan lajmi.net. Këta janë pesë kandidatët më të votuar nga secila parti:…

15/10/2025 15:09

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet e zgjedhjeve për Kuvend Komunal të të gjitha vendvotimeve në Komunën e Deçanit.

Në këtë Komunë, ku Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me kandidat Bashkim Ramosajn, ka fituar balotazh, kryeson edhe me ulëse në Kuvendin Komunal, shkruan lajmi.net.

Këta janë pesë kandidatët më të votuar nga secila parti:

AAK:

  • Hajdar Sutaj: 7361 vota
  • Sami Cacaj: 911 vota
  • Rifat Stojkaj: 861 vota
  • Armend Loshaj: 503 vota
  • Adriatik Alaj: 503 vota

LDK:

  • Hyri Dobrunaj: 3753 vota
  • Vatan Istrefaj: 531 vota
  • Ndriçim Çekaj: 419 vota
  • Ardian Binakaj: 366 vota
  • Sylë Balaj: 321 vota

Iniciativa Demokracia:

  • Shkumbin Demaliaj: 1615 vota
  • Erdogan Dautaj: 194 vota
  • Rrezarta Hadergjonaj: 168 vota
  • Bedri Kukalaj: 124 vota
  • Agim Zejnaj: 113 vota

LVV: 

  • Faton Selmanaj: 711 vota
  • Teuta Neziraj: 121 vota
  • Kushtrim Maksutaj: 88 vota
  • Orges Tafilaj: 77 vota
  • Kushtrim Avdimetaj: 66 vota

PSD: 

  • Natyra Kuçi: 554 vota
  • Agnesa Babanaj: 93 vota
  • Albijana Kilaj: 75 vota
  • Fisnike Hadergjonaj: 70 vota
  • Shkodran Shala: 51 vota

PDK:

  • Jetmir Prekalla: 173 vota
  • Fatjan Haklaj: 67 vota
  • Duresa Kilaj Berisha: 39 vota
  • Armonda Thaqi Turkaj: 35 vota
  • Albana Ademaj: 10 vota

Guxo:

  • Rabije Haklaj: 118 vota
  • Leonora Demhasaj Dervishaj: 68 vota
  • Mustafë Krasniqi: 19 vota
  • Shaqir Shala: 14 vota

Nisma Socialdemokrate:

  • Klisara Berisha: 16 vota

