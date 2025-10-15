Përfundon numërimi i votave për asamble në Deçan, ka kandidat edhe pa asnjë votë

15/10/2025 18:05

Qendra Komunale e Numërimit në Deçan ka përfunduar numërimin e votave të kandidatëve për kuvendin komunal në zgjedhjet e 12 tetorit.

Nga radhët e AAK-së, e cila më 12 tetor, doli fituese me kryetarin Bashkim Ramosaj në raundin e parë për kryetar, më së shumti për kuvend komunal ka marrë Hajdar Sutaj 7.361 vota.

Votat e kandidatëve nga AAK-ja për kuvendin komunal:

[1] HAJDAR SUTAJ7,361

[2] RIFAT STOJKAJ861

[3] ELMEDINA SADIKAJ197

[4] ARMEND LOSHAJ503

[5] BESNIK LEKAJ257

[6] LAURETA ZEJNAJ258

[7] FEKRI QUFAJ301

[8] FLORIM MATAJ322

[9] KALTRINA FERIZI249

[10] FARUK HASANRAMAJ330

[11] MUSTAFË SELMANAJ387

[12] EGZONITA SELMONAJ164

[13] AFRIM DEMHASAJ281

[14] MUHAMET BOJKAJ269

[15] YLLKA BERISHA241

[16] MENTOR JANUZAJ219

[17] SAMI RABUSHAJ254

[18] ALBERINA LOKAJ209

[19] RAMIZ ISUFAJ300

[20] ADRIATIK ALAJ503

[21] REA MAHMUDEMAJ61

[22] SADRI ZUKAJ127

[23] SAMI CACAJ911

Kandidatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës në garën për kuvendin komunal në Deçanm morën këto vota:

[1] HYRI DOBRUNAJ3.753

[2] VATAN ISTREFAJ531

[3] MIFTAR AHMETXHEKAJ227

[4] ALBESE CACAJ207

[5] NDRIÇIM ÇEKAJ419

[6] SYLË BALAJ321

[7] BESART LOKAJ321

[8] ILIR FERIZAJ50

[9] DRENUSHE MUJAJ ISNIQI86

[10] ADEM ZUKAJ211

[11] ERBLIN UKAJ134

[12] ARTIONA MUSHKOLAJ53

[13] FIDAN POVATAJ168

[14] VEDAT HULAJ102

[15] LIRIGZONA BEQIRAJ28

[16] EDISON BERISHA48

[17] ARDIAN BINAKAJ366

[18] NJOMZA KRASNIQI67

[19] EDISON DAUTAJ56

[20] FJOLLA MAZREKAJ57

[21] ZENUN SADIKAJ29

[22] FLORENTINA ZEQAJ13

[23] KALTRIM UKËHAXHAJ166

Ndërsa nga LVV-ja:

[1] FATON SELMANAJ711

[2] ORGES TAFILAJ77

[3] TEUTA NEZIRAJ121

[4] KUSHTRIM AVDIMETAJ66

[5] KUSHTRIM MAKSUTAJ88

[6] VALMONDA ATASHI GERVALLA30

[7] DARDAN UKAJ35

[8] ADEM LLOQANAJ34

[9] FATBARDHA LUSHAJ52

[10] GENTIAN TAHIRAJ11

[11] AVNI SYLAJ26

[12] SOFE KADRIJAJ28

[13] FATON MAZREKAJ10

[14] YLLNORA HAXHOSAJ20

[15] SHKODRAN BOZHDARAJ4

[16] ISTREF AVDIMETAJ28

Nga PDK-ja:

[1] JETMIR PREKALLA173

[2] DURESA KILAJ BERISHA39

[3] ARMONDA THAQI TURKAJ35

[4] ALBANA ADEMAJ10

[5] FATJAN HAKLAJ67

[6] AULONA ALIDEMAJ0

[7] ADEA KRASNIQI2

[8] LEOTRIM MAZREKAJ1

[9] KASTRIOT GJOCI1

Nga PSD-ja:

[1] NATYRA KUÇI554

[2] ALBIJANA KILAJ75

[3] LEONIS SINANAJ34

[4] AGNESA BABANAJ93

[5] ERA BOSHTRAJ24

[6] ELTON SHALA19

[7] LIRIDONA SADIKU MULAJ13

[8] FISNIKE HADERGJONAJ70

[9] ARSIM SUMAJ13

[10] SHKODRAN SHALA51

[11] KUMRIJE BAQAJ40

