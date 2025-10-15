Përfundon numërimi i votave për asamble në Deçan, ka kandidat edhe pa asnjë votë
Qendra Komunale e Numërimit në Deçan ka përfunduar numërimin e votave të kandidatëve për kuvendin komunal në zgjedhjet e 12 tetorit.
Nga radhët e AAK-së, e cila më 12 tetor, doli fituese me kryetarin Bashkim Ramosaj në raundin e parë për kryetar, më së shumti për kuvend komunal ka marrë Hajdar Sutaj 7.361 vota.
Votat e kandidatëve nga AAK-ja për kuvendin komunal:
[1] HAJDAR SUTAJ7,361
[2] RIFAT STOJKAJ861
[3] ELMEDINA SADIKAJ197
[4] ARMEND LOSHAJ503
[5] BESNIK LEKAJ257
[6] LAURETA ZEJNAJ258
[7] FEKRI QUFAJ301
[8] FLORIM MATAJ322
[9] KALTRINA FERIZI249
[10] FARUK HASANRAMAJ330
[11] MUSTAFË SELMANAJ387
[12] EGZONITA SELMONAJ164
[13] AFRIM DEMHASAJ281
[14] MUHAMET BOJKAJ269
[15] YLLKA BERISHA241
[16] MENTOR JANUZAJ219
[17] SAMI RABUSHAJ254
[18] ALBERINA LOKAJ209
[19] RAMIZ ISUFAJ300
[20] ADRIATIK ALAJ503
[21] REA MAHMUDEMAJ61
[22] SADRI ZUKAJ127
[23] SAMI CACAJ911
Kandidatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës në garën për kuvendin komunal në Deçanm morën këto vota:
[1] HYRI DOBRUNAJ3.753
[2] VATAN ISTREFAJ531
[3] MIFTAR AHMETXHEKAJ227
[4] ALBESE CACAJ207
[5] NDRIÇIM ÇEKAJ419
[6] SYLË BALAJ321
[7] BESART LOKAJ321
[8] ILIR FERIZAJ50
[9] DRENUSHE MUJAJ ISNIQI86
[10] ADEM ZUKAJ211
[11] ERBLIN UKAJ134
[12] ARTIONA MUSHKOLAJ53
[13] FIDAN POVATAJ168
[14] VEDAT HULAJ102
[15] LIRIGZONA BEQIRAJ28
[16] EDISON BERISHA48
[17] ARDIAN BINAKAJ366
[18] NJOMZA KRASNIQI67
[19] EDISON DAUTAJ56
[20] FJOLLA MAZREKAJ57
[21] ZENUN SADIKAJ29
[22] FLORENTINA ZEQAJ13
[23] KALTRIM UKËHAXHAJ166
Ndërsa nga LVV-ja:
[1] FATON SELMANAJ711
[2] ORGES TAFILAJ77
[3] TEUTA NEZIRAJ121
[4] KUSHTRIM AVDIMETAJ66
[5] KUSHTRIM MAKSUTAJ88
[6] VALMONDA ATASHI GERVALLA30
[7] DARDAN UKAJ35
[8] ADEM LLOQANAJ34
[9] FATBARDHA LUSHAJ52
[10] GENTIAN TAHIRAJ11
[11] AVNI SYLAJ26
[12] SOFE KADRIJAJ28
[13] FATON MAZREKAJ10
[14] YLLNORA HAXHOSAJ20
[15] SHKODRAN BOZHDARAJ4
[16] ISTREF AVDIMETAJ28
Nga PDK-ja:
[1] JETMIR PREKALLA173
[2] DURESA KILAJ BERISHA39
[3] ARMONDA THAQI TURKAJ35
[4] ALBANA ADEMAJ10
[5] FATJAN HAKLAJ67
[6] AULONA ALIDEMAJ0
[7] ADEA KRASNIQI2
[8] LEOTRIM MAZREKAJ1
[9] KASTRIOT GJOCI1
Nga PSD-ja:
[1] NATYRA KUÇI554
[2] ALBIJANA KILAJ75
[3] LEONIS SINANAJ34
[4] AGNESA BABANAJ93
[5] ERA BOSHTRAJ24
[6] ELTON SHALA19
[7] LIRIDONA SADIKU MULAJ13
[8] FISNIKE HADERGJONAJ70
[9] ARSIM SUMAJ13
[10] SHKODRAN SHALA51
[11] KUMRIJE BAQAJ40