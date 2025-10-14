Përfundon numërimi i votave në QKN në Junik, këta janë pesë kandidatët për asamble më të votuar nga të gjitha partitë

14/10/2025 17:55

Komisioni qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se ka përfunduar numërimi i votave në Qendrën Komunale të Numërimit në Junik.

KQZ ka publikuar këto të dhëna, ku i pari në këtë komunë ka dal Ruzhdi Shehu nga LDK me 47.91% ndërsa i dyti Agron Kuçi nga AAK me 40.68%, dy kandidatë të cilët do të garojnë edhe në balotazh më 9 nëntor.

Edhe në zgjedhjet për Kuvendin Komunal, në Junik LDK është e para me bartës liste Ruzhdi Shehun i cili ka marrë 38.63% apo 921 vota. Pas tij është bartësi i listës së AAK-së, Leonard Lluluni me 38,26% të votave apo 912 vota.

Bartësi i listës së VV-së, Jetmir Tofaj ka marrë 18.83% apo 449 vota, Artin Veliaj ka marrë 2.52% apo 60 vota dhe të fundit nga ky rezultat janë PDK me bartës liste Shkelzen Krasniqi me 1.76% apo 42 vota.

Bazuar në të dhënat e publikuar nga KQZ, këta janë kandidatët për asamble më të votuar në Junik, pesë të parët nga secila parti.

Pesë kandidatët për asamble më të votuar nga LDK në Junik:

  • Ruzhdi Shehu – 921 vota

  • Floris Miroci – 83 vota

  • Aulon Gacaferri – 73 vota

  • Jetmir Jasiqi – 72 vota

  • Zenel Salihaj – 70 vota

Pesë kandidatët për asamble më të votuar nga AAK në Junik:

  • Leonard Llolluni – 912 vota

  • Burim Kuçi – 112 vota

  • Ajshe Gacaferri – 104 vota

  • Aldi Gacaferri – 93 vota

  • Alfred Gaxherri – 85 vota

Pesë kandidatët për asamble më të votuar nga VV në Junik:

  • Jetmir Tofaj – 449 vota

  • Lulzim Gacaferri – 112 vota

  • Elsa Hima – 66 vota

  • Eliza Pepshi – 48 vota

  • Kumrije Goçi – 43 vota

Pesë kandidatët për asamble më të votuar nga PDK në Junik:

  • Shkelzen Krasniqi – 42 vota

  • Ibish Krasniqi – 11 vota

  • Venar Fetaj – 9 vota

  • Fatos Shala – 9 vota

  • Besjana Kuçi – 7 vota

Linku ku mund t’i shikoni rezultatet e publikuara nga KQZ: 

