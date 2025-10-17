Përfundon numërimi i votave në Lipjan, Imri Ahmeti siguron edhe një mandat

Lajme

17/10/2025 12:38

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar numërimin e votave në komunën e Lipjanit.

Sipas të dhënave të përditësuara në orën 11:55, kryetari aktual i kësaj komune, Imri Ahmeti nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), ka siguruar edhe një mandat për të udhëhequr Lipjanin.

Ahmeti ka fituar 15,027 vota, që përfaqësojnë 51.15% të votave të vlefshme.

Kundërkandidati i tij, Shukri Buja, ka marrë 8,954 vota apo 30.48%, ndërsa kandidati tjetër, Ilir Qeriqi, ka siguruar 4,597 vota, që përbëjnë 15.67% të rezultatit përfundimtar.

Zgjedhjet lokale janë mbajtur më 12 tetor.

