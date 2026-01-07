Përfundon numërimi i votave me postë, kaq votat morën partitë
Mbrëmjen e së mërkurës, ka përfunduar në tërësi numërimi i votave me postë për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit.
Nga të dhënat e publikuara në platformën e KQZ-së, bëhet e ditur se LVV-ja është e para me 72.62%, ndërsa pas saj është LDK me 10.27%, PDK me mbi 9.14%, dhe AAK me 3.93%.
Nga rezultatet e përmbledhura*, LVV ka 51.01% të votave, duke fituar 57 ulëse në legjislaturën e 10-të.
PDK është e dyta me 20.24%, duke fituar 22 ulëse.
LDK e treta me 13.26% ndërsa ka siguruar 15 ulëse, dhe AAK e katërta me 5.50% apo 6 ulëse.