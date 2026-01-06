Përfundon numërimi i votave me kusht, VV e para, PDK e dyta
Ka përfunduar numërimi i votave me kusht. Nga rezultatet që ka publikuar KQZ, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 50.98 për qind apo 5035 vota, transmeton lajmi.net. PDK ka 19.75 për qind apo 1951 vota. Pozitën e tretë e zë LDK me 1066 vota apo 10.79 për qind. AAK ka 5.88 për qind apo 581 vota./lajmi.net/
