Përfundon numërimi i votave me kusht, VV e para, PDK e dyta

Lajme

06/01/2026 22:55

Ka përfunduar numërimi i votave me kusht.

Nga rezultatet që ka publikuar KQZ, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 50.98 për qind apo 5035 vota, transmeton lajmi.net.

PDK ka 19.75 për qind apo 1951 vota. Pozitën e tretë e zë LDK me 1066 vota apo 10.79 për qind.

AAK ka 5.88 për qind apo 581 vota./lajmi.net/

