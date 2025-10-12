Përfundon numërimi edhe në Obiliq- në balotazh edhe kjo komunë Ka përfunduar numërimi në komunën e Obiliqit. Në këtë komunë rezultati është kësisoj. Xhafer Gashi ka marrë 46.47%, kurse Halil Thaçi i Vetëvendosjes ka 44.04%./Lajmi.net/ Lajme 13/10/2025 00:15 Ka përfunduar numërimi në komunën e Obiliqit. Në këtë komunë rezultati është kësisoj. Xhafer Gashi ka marrë 46.47%, kurse Halil Thaçi i Vetëvendosjes ka 44.04%./Lajmi.net/ Artikuj të ngjashëm October 13, 2025 Albin Kurti nesër del në konferencë për media Lajme të fundit Albin Kurti nesër del në konferencë për media Çeku falënderon votuesit e VV-së në Prishtinë: Rezultat... Lladrovci: Fitorja në Drenas ka befasuar shumë amatorë politikë! Kush i fitoi zgjedhjet pa balotazh?