Përfundon numërimi edhe në Obiliq- në balotazh edhe kjo komunë

Ka përfunduar numërimi në komunën e Obiliqit. Në këtë komunë rezultati është kësisoj. Xhafer Gashi ka marrë 46.47%, kurse Halil Thaçi i Vetëvendosjes ka 44.04%./Lajmi.net/

13/10/2025 00:15

