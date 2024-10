Përfundon në pranga shtetasi nga Shqipëria i dënuar me 18 muaj burg Pas disa veprimeve operativo-hetimore, Policia e Kosovës sot në Pejë ka lokalizuar dhe arrestuar personin me inicialet M. R. (35). Shtetasi nga Shqipëria kishte qenë në kërkim nga Gjykata Themelore në Prizren, pasi ishte i dënuar me 18 muaj burg për veprën penale rrezikim i trafikut publik. I njëjti, pasi kryerjes së veprimeve procedurale, është…