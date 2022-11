Përfundon ndeshja: Belgjika, me “çykë të zorit”, fiton ndaj Kanadasë Belgjika ka arritur ta fitojë ndeshjen ndaj Kanadasë, në kuadër të fazës së grupeve të Kupës së Botës. Gjithsesi, ndonëse u prit se kjo përballje do të kryhet me goleadë, nuk ndodhi ashtu. Belgët shënuan vetëm një herë, me anë të Michy Batshuay, në minutën e 45’. Ndeshja shumë lehtë ka mund të përfundojë në…