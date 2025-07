Përfundon me sukses operacioni i Kërkim-Shpëtimit në Mirushë, personi i lënduar po merr trajtim mjekësor Ka përfunduar me sukses operacioni i Shoqatës për Kërkim dhe Shpëtim Malor të Kosovës. Në lidhje me këtë ka njoftuar ShKShMK përmes një postimi në Facebook, ku kanë njoftuar se personi i lënduar po merr trajtim mjekësor. “Operacioni Mirusha ka përfunduar me sukses, personit të lënduar i është dhënë ndihma e parë duke e evakuar…