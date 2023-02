Përfundon intervistimi nga Prokuroria Speciale, deklarohet Haki Abazi Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Haki Abazi është deklaruar pas marrjes në pyetje nga Prokuroria Speciale në lidhje me deklaratat e tij për rastin e Astrit Deharit. Abazi nuk dha detaje në lidhje me intervistimin nga Prokuroria Speciale. Ai theksoi se si deputet dhe si qytetar i lirë i Kosovës nuk do të ndalet pavarësisht limitimeve…