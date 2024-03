Përfundon greva e punëtorëve teknik të QMF-ve në Prishtinë: Arrihet marrëveshja me Drejtorinë e Shëndetësisë

Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Sektorit Privat të Kosovës, Jusuf Azemi, ka bërë të ditur se është arritur marrëveshja në mes të punëtorëve teknik të qendrave klinike familjare në Prishtinë dhe Drejtorisë së Shëndetësisë.

Para disa ditësh, ai kishte bërë të ditur se punëtorët teknik të QMF-ve në Prishtinë do të hynin në grevë si pasojë e pagave të ulëta, ku me raste edhe nuk paguheshin, shkruan lajmi.net.

“Për vetëm 30 minuta arrihet marrëveshja në mes Federatës Sindikale të Sektorit Privat të Kosovës dhe Drejtorisë së Shëndetsisë të komunës së Prishtinës, pas paralajmërimit të djeshëm të punëtorëve teknik të QMF-ve se ne nuk punojmë më me këto paga”, tha Azemi përmes një postimi.

Ai tha se për tre muaj punëtorët do të paguhen me pagë 300 euro, pastaj do paguhen me 400 euro.

“Punëtorët teknik të QMF për 3 muaj do të paguhen me 300 euro pagë dhe pas kësaj periudhe këta punëtorë do të kenë pagë 400 euro. Këtë komunikim e bëri edhe Drejtori i shëndetësisë s’bashku me ne para këtyre punëtorëve “, shtoi më tutje ai. /Lajmi.net/