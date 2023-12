Përfundon gjykimi për këtë javë ndaj ish-krerëve të UÇK-së, rinis të hënën Dhomat e Specializuara të Kosovës kanë njoftuar se ka përfunduar gjykimi ndaj ish-krerëve të UÇK-së dhe të tjerëve për këtë javë dhe se do të rinis më 11 dhjetor. Seanca e ardhshme do të mbahet të hënën e javës tjetër me fillim nga ora 09:00, ku do ta vazhdojë dëshminë dëshmitarja Sandra Mitchell, transmeton lajmi.net.…