Përfundon dilema: Këta janë finalistët e BBVK, dhe ata që u eleminuan Prajmi i sontëm dhe edhe finalistët e garës së Big Brother Vip Albania. Ata janë Edona, Blerando, Lumbardhi dhe Shqipja, shkruan lajmi.net. Fillimisht sot u eleminua Santiana. Ndërsa Santianës iu bashkuan edhe Ardi dhe Mirdoni dhe çifti Adri me Ilirjanen. Finalja e madhe do të mbahet me 2 shkurt./Lajmi.net