Përfundon dëshminë dëshmitari i 105-të në rastin Thaçi dhe të tjerët Dëshmitari me kodin 00344 ka përfunduar dëshminë e tij në gjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Ky dëshmitar ishte i 105-ti me radhë dhe dëshmoi me masa mbrojtëse e po ashtu edhe përmes video-lidhjes, raporton “Betimi për Drejtësi”. Ndonëse përfundimi i dëshmisë së tij nuk është bërë e ditur gjatë seancës, për një gjë të tillë ka…