Përfundon dëshmia e Paul Williams në Speciale, mbrojtja e Thaçit vazhdon të hënën me dëshmitarin e radhës

Në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë ka përfunduar dëshmia e Paul Williams, ish-këshilltar ligjor i delegacionit të Kosovës në konferencën e Rambujesë, në kuadër të gjykimit ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Williams dëshmoi për një ditë e gjysmë dhe bëri të ditur se kishte shërbyer si këshilltar juridik…

Lajme

18/09/2025 13:45

Në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë ka përfunduar dëshmia e Paul Williams, ish-këshilltar ligjor i delegacionit të Kosovës në konferencën e Rambujesë, në kuadër të gjykimit ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.

Williams dëshmoi për një ditë e gjysmë dhe bëri të ditur se kishte shërbyer si këshilltar juridik vullnetar, pa pagesë, për delegacionin e Kosovës gjatë bisedimeve për marrëveshjen e Rambujesë në vitin 1999, raporton lajmi.net

Në fund të dëshmisë së tij, ai u pyet edhe nga mbrojtja e Jakup Krasniqit, e cila kishte paraqitur disa pyetje shtesë.

Avokati i Hashim Thaçit, Luka Mishetiq, njoftoi se për sot nuk do të paraqitet ndonjë dëshmitar tjetër nga ana e mbrojtjes. Ndërkohë, për javën e ardhshme është parashikuar të dëshmojë vetëm një dëshmitar, dëshmia e të cilit pritet të zgjasë deri të mërkurën në mëngjes.

Seanca e sotme u mbyll dhe gjykimi do të vazhdojë të hënën me dëshmitarin e tretë të mbrojtjes./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 18, 2025

Haradinaj takon këshilltarin e përfaqësuesit special të BE-së për Dialogun: Flasin...

Lajme të fundit

Haradinaj takon këshilltarin e përfaqësuesit special të BE-së...

Ahmeti uron Ramën: Sot, nuk ka më akt patriotik se Shqipëria evropiane

Dua Lipa mahnit New York-un, transmeton videon virale...

“Walk of Shame” – Në shesh shkruhen emrat...