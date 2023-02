Përfundon bastisja, ish-këshilltari i Thaçit: Po rezervohem prej komentimit

Ka përfunduar bastisja në banesën e Adil Behramajt, këshilltar i ish presidentit Thaçi. Ekipet e Speciales janë larguar nga ndërtesa ndërsa avokati i Behramajt ka thënë se nuk ka urdhër arrest për të dhe se i njëjti po qëndron në banesën e tij.

“Sot me urdhër të gjyqtarit të procedurës paraprake të Dhomave të Specializuara është bastisur banesa e zotit Adil Behramaj në lidhje me një pretendim të Prokurorisë së Specilalizuar për një vepër penale e cila sipas tyre është brenda juridiksionit të Dhomave të Specializuara. Mbrojtja e ka parë vendimin, e ka bërë një vlerësim fillestar të tij. Mendojmë se ky vendim në disa pika është i përfshirë në shkelje kushtetuese mirëpo ne këto çështje do t’i adresojmë në momentin e duhur procedural”, ka thënë Qerkini.

Bashkë me avokatin para gazetarëve doli edhe vet Behramaj.

“Po rezervohem prej komentimit kështu që fjalën po ia kaloj avokatit Artan Qerkini”, ka thënë shkurt Behramaj.