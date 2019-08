Përfundon afati për koalicione parazgjedhore, PDK, LDK e Vetëvendosje vetmas në zgjedhje

Këshilli Qendror Zgjedhor sonte deri në ora 00:00 ka pranuar aplikacionet për konfirmimin e koalicioneve parazgjedhore, gjithsej 4, shkruan lajmi.net.

Koalicioni i parë i dorëzuar në KQZ ishte ai Vakat. Ky koalicion është deklaruar nga 3 Parti Politike nga radhët e komunitetit boshnjak: Demokratska Stranka Bošnjaka, Demokratska Stranka Vatan dhe Ujedinjena Stranka Bošnjaka, shkruan lajmi.net.

Edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Socialdemokrate kanë dorëzuar në KQZ koalicionin të cilin ish-kryeministri Haradinaj e ka quajtur koalicion të fitores.

Nisma Socialdemokrate e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë është koalicioni i tretë i dorëzuar në KQZ dhe e konfirmuar si listë në zgjedhje.

Ndërsa deklarimin e katërt për Koalicion e kanë bërë 2 Partive Politike serbe: Progresivna Demokratska Stranka dhe Nova Partija Kosova.

Këto ditë më në spikamë ishte koalicioni i mundshëm midis Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje – por që nuk ndodhi.

Lidhja Demokratike e Kosovës e refuzoi propozimin e Vetëvendosjes për listë të përbashkët zgjedhore pa kandidatë paraprak për kryeministër.

Sipas konfirmimeve tani është bërë e qartë se në zgjedhjet e 6 tetorit, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje do të shkojnë të vetme.

Në anën tjetër, përveç koalicionit Vakat, NISMA për Kosovën do të shkojë në zgjedhje me listë të përbashkët me Aleancën Kosova e Re dhe Partinë e Drejtësisë.

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të shkojë me listë të përbashkët zgjedhore me Partinë Socialdemokrate të Shpend Ahmetit ku kandidat për kryeministër është lideri i AAK-së, Ramush Haradinaj.

Fushata zgjedhore do të fillojë me datën 25 shtator dhe do të zgjasë vetëm 10 ditë – pra deri më 4 tetor, data 5 do të jetë heshtje parazgjedhore ndërsa të dielën më 6 tetor – në ora 7 të mëngjesit priten të hapen kutitë e votimit.

KQZ në konferencën për media kanë njoftuar se subjektet politike dhe personat e pavarur, aplikimin në KQZ mund ta bëjnë deri më 6 shtator, ndërsa partitë politike për të hyrë në Kuvend duhet të fitojnë 5 për qind të votave. /Lajmi.net/