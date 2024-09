Përfundojnë takimet e ndara Bislimi, Lajçak, Petkoviq – ende s’dihet nëse do ketë takim trepalësh Kryenegociatorët nga Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar takime të ndara me emisarin evropian për dialog, Miroslav Lajçak. Nuk dihet ende nëse do të ketë takim trepalësh. Një zyrtar evropian sipas transmetuesit shtetëror të Kosovës, i informuar lidhur me takimet ne fjalë kë thënë se është vështirë të parashihet nëse do të ketë takim të përbashkët…