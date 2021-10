Përfundojnë pjesët e para, këto janë rezultatet në ndeshjet e Carabao Cup

Pesë ndeshje janë duke u luajtur nga ora 20:45 në kuadër të Kupës Carabao, shkruan lajmi.net.

Nga pesë ndeshjet që po luhen në vetëm dy prej tyre ka gola të shënuar.

Leicesteri është duke mposhtur Brightonin 2-1, për vendasit kanë realizuar Harvey Barnes dhe Ademola Lookman, kurse për mysafirët Adam Webster.

Brentford po fiton 0-2 ndaj Stoke Cityt me golat e Sergi Cones dhe Ivan Toney.

Në anën tjetër Man City po luan baras me West Hamin 0-0, Liverpooli poashtu baras 0-0 me Prestonin, me të njëjtin rezultat është mbyllur pjesa e parë edhe në duelin Burnley-Tottenham./Lajmi.net/