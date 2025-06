Përfshihet nga zjarri një kamionetë në fshatin Davidoc të Shtimës, dëmtohet edhe një veturë tjetër

Një kamionetë e tipit VW (ngjyrë e gjelbër), është përfshirë nga zjarri pasditen e sotme në fshatin Davidoc të Shtimës.

Nga ky rast nuk është raportuar për ndonjë person të lënduar.

Zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, tha se rasti ka ndodhur në parkingun e një marketi.

Veseli theksoi se dëme materiale ka pësuar edhe një veturë Mercedes e cila ka qenë e parkuar afër kamionetës.

“Ju njoftojmë se më datë 26.06.2025, rreth orës 16:12, në fshatin Davidoc, është raportuar një rast ku një veturë ishte përfshirë nga zjarri në parkingun e një marketi. Menjëherë pas marrjes së informacionit, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet e zjarrfikësve, të cilët kanë lokalizuar dhe shuar zjarrin me sukses. Po ashtu, në vendngjarje ka dalë edhe patrulla policore. Bëhet fjalë për një kamionetë të tipit VW, ngjyrë e gjelbër, me targa vendore. Policia është duke u marrë me procedurat e mëtejme lidhur me këtë rast. Vlen të theksohet se, si pasojë e zjarrit, është dëmtuar edhe një veturë tjetër e parkuar pranë, e tipit Mercedes,, me targa vendore, e cila ka pësuar dëmtime në anën e majtë. Hetimet janë në vazhdim për të përcaktuar shkaqet e këtij incidenti”, tha ai.