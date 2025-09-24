Përfshihet nga zjarri fabrika e prodhimit të mobileve në Ferizaj
Një incident zjarri u raportua dje në Prelez i Jerlive në Ferizaj.
Ankuesi mashkull- pronar i fabrikës së prodhimit të mobileve, ka raportuar se pjesa e prodhimit në fabrikë është përfshirë nga zjarri.
Njësitet policore dhe zjarrfikësit kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë fikur zjarrin.
Të lënduar nuk ka , ndërsa vlera e dëmit ende nuk dihet.
Lidhur me rastin është informuar edhe prokurori./Lajmi.net/