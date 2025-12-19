Përfshihen nga zjarri orët e rrymës në një ndërtesë në Gjilan
Raportohet se në rrethana të panjohura nga zjarri janë përfshirë orët e rrymës së një ndërtese. Zjarrfikësit kanë shuar zjarrin, ndërsa disa persona për shkak të tymit kanë pranuar tretman mjekësor. Rasti që ndodhi në rrugën “Lufta e Gjilanit” në Gjilan, është duke u hetuar./Lajmi.net/
Lajme
Raportohet se në rrethana të panjohura nga zjarri janë përfshirë orët e rrymës së një ndërtese.
Zjarrfikësit kanë shuar zjarrin, ndërsa disa persona për shkak të tymit kanë pranuar tretman mjekësor.
Rasti që ndodhi në rrugën “Lufta e Gjilanit” në Gjilan, është duke u hetuar./Lajmi.net/