Përfshihen nga zjarri orët e rrymës në një ndërtesë në Gjilan

Raportohet se në rrethana të panjohura nga zjarri janë përfshirë orët e rrymës së një ndërtese. Zjarrfikësit kanë shuar zjarrin, ndërsa disa persona për shkak të tymit kanë pranuar tretman mjekësor. Rasti që ndodhi në rrugën “Lufta e Gjilanit” në Gjilan, është duke u hetuar./Lajmi.net/

Lajme

19/12/2025 09:07

Raportohet se në rrethana të panjohura nga zjarri janë përfshirë orët e rrymës së një ndërtese.

Zjarrfikësit kanë shuar zjarrin, ndërsa disa persona për shkak të tymit kanë pranuar tretman mjekësor.

Rasti që ndodhi në rrugën “Lufta e Gjilanit” në Gjilan, është duke u hetuar./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 19, 2025

Theret me thikë një person në Prizren

Lajme të fundit

Theret me thikë një person në Prizren

Hetimi disa mujor i Policisë së Kosovës me...

Ndalohet serbi në Jarinje, po barte 10 mijë euro të padeklaruara

“U kapën në flagrancë duke shkëmbyer 9900 euro”...