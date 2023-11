“Përforcimi i partneritetit të Serbisë me NATO-n”, Haradinaj i reagon ashpër Stoltenbergut Ish-ministrja e Jashtme e Kosovës, Meliza Haradinaj-Stublla, i ka reaguar ashpër Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, i cili ka biseduar me presidentin e Serbisë Vuçiq për përforcimin e partneritetit të Serbisë me NATO-n. Haradinaj ka shkruar se kjo do të thotë të inkurajosh armiqësinë e Serbisë me Ballkanin Perëndimor, transmeton lajmi.net. “Diskutimi i…