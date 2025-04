Përfaqësuesja e Ambasadës Amerikane takon kryetarin e OEK: Produktet dhe partneritetet amerikane, zgjedhja e preferuar për bizneset kosovare

Ambasada tha se Prattipati me Rafunën pati “një bisedë të mirë” mbi “forcimin e lidhjeve ekonomike”.

“E ngarkuara me punë Anu Prattipati pati një bisedë të mirë me Kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, mbi forcimin e lidhjeve ekonomike. Produktet dhe partneritetet amerikane mbeten zgjedhja e preferuar për bizneset kosovare. #PartneriIPreferuarSHBA”, shkroi Ambasada Amerikane në X.

CDA Prattipati had a good conversation with @odaekonomike President Lulzim Rafuna on enhancing 🇺🇸-🇽🇰 economic ties. American products and partnerships remain the preferred choice for Kosovan businesses. #PreferredPartnerUSA pic.twitter.com/rhk4j7gsRw

