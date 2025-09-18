Përfaqësuesit e OVL-UÇK në takim me ambasadorin e Francës, ia shprehin shqetësimet për Gjykatën Speciale
Përfaqësuesit e Organizatës së Veteranëve të Luftës kanë pasur takim me ambasadorin e Francës në Kosovë, Olivier Guerot.
Të njëjtit, ia kanë shprehur shqetësimet për Gjykatën Speciale.
Postimi i plotë:
Sot, në Ambasadën e Francës në Kosovë u mirëpritëm nga ambasadori, z. Olivier Guérot. Shprehëm shqetësimet tona në lidhje me Gjykatën speciale dhe kushtet ndaj bashkëluftëtarëve tanë.
Nga ambasadori francez kërkuam që këto shqetësime t’i përcjellë edhe tek instancat më të larta të shtetit të tij.
Falënderojmë ambasadorin për vëmendjen, si dhe Francën, një vend mik, për kontributin e saj në çlirimin dhe ndërtimin e shtetit të Kosovës.
Ne nuk kërkojmë asgjë më shumë, por vetëm drejtësi.