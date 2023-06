Përfaqësuesit e Listës Serbe takohen me Vuçiqin në Beograd Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka biseduar me serbët nga Kosova lidhur me situatën aktuale në Kosovë. Ata e kanë informuan presidentin serb se do të vazhdojnë protestat e tyre në veri. Përfaqësuesit e Listës Serbe – partisë më të madhe të serbëve në Kosovë – thanë pas takimit se shkuan në Beograd për të…