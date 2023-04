Përfaqësuesi rus i kundërpërgjigjet Gërvallës: S’e paraqitët kërkesën të flisni në shqip, ju parapëlqeni të shpreheni në anglisht

Pak çaste më parë, lajmi.net transmetoi kërkesën e ministres së Punëve të Jashtme, Donika Gërvallës, rreth çështjes së gjuhës shqipe dhe refuzimit nga ana e organizatorit për t’u shprehur në gjuhën amëtare të saj.

Nuk ka shkuar shumë dhe është deklaruar përfaqësuesi rus në Këshill të Sigurimit, Vasily Nebenzyal.

Nebenzya pohoi se duke u thirrur në diskutimet me organizatorin, iu kundërpërgjigj Gërvallës, duke shtuar se ajo parapëlqen gjuhën angleze për t’u shprehur.

“Ju parapëlqeni të flisni në gjuhën angleze. Nëse do të insistonit, me siguri do të plotësohej kërkesa. Por, ne nuk e kemi shqipen një gjuhë zyrtare”, tha ndër tjerash ai.